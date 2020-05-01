Начало эры гения: 15 лет назад Месси забил свой первый гол за "Барселону" – видео

1 мая 2005 года, ровно пятнадцать лет назад, свой первый гол за основную команду "Барселоны" забил Лионель Месси. С этого момента начался рост и развитие игрока, которого считают одним из лучших в своем поколении и в истории футбола в целом.

Будущий шестикратный обладатель "Золотого мяча" вышел на поле на 88-й минуте домашнего поединка с "Альбасете", заменив Самуэля Это'О. Этого 17-летнему аргентинцу хватило, чтобы забить дважды, пишет 24 канал.

Смотрите также Месси или Роналду: назван лучшего футболиста 21 века

На 90-й минуте, при счете 1:0 в пользу каталонцев, арбитр несправедливо не засчитал гол Месси, увидев офсайд, но уже в компенсированное время юный аргентинец добился своего и удвоил преимущество своей команды после блестящего паса бразильца Роналдиньо.

Первый гол Лионеля Месси за "Барселону": смотрите видео

Тот матч "Барселона" выиграла со счетом 2:0 и впервые за последние шесть лет стала чемпионом Испании. По сути, началась новая эра – эра Лео Месси. С тех пор "блаугранас" получили еще десять титулов Ла Лиги, шесть раз выиграли Кубок Испании, восемь раз – Суперкубок Испании, четыре раза – Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА, трижды – клубный чемпионат мира. И все это при непосредственном участии Лионеля Месси. Сам аргентинец шесть раз признавался лучшим игроком планеты.

Сейчас на его счету – 627 голов за "Барселону" в течение шестнадцати сезонов (один из них – не завершен). В среднем это 39 голов за сезон.

А если брать за точку отсчета сезон 2008/09, когда Месси стал бесспорно основным игроком каталонцев, то в среднем его результативность составляет 51 гол за футбольный год. 34 командных титула с "Барселоной" и ряд индивидуальных наград.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24