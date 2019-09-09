Надаль искренне расплакался после победы на US Open: щемящее видео

Испанец Рафаэль Надаль выиграл свой 19-й турнир серии Грэнд Слэм. В четвертый раз в карьере Рафаэль победил на Открытом чемпионате США (US Open).

В финальном поединке испанец одолел сопротивление российского теннисиста Даниила Медведева. Матч длился почти 5 часов.

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На данный момент Надаль является вторым по количеству побед на турнирах серии Грэнд Слэм среди мужчин. На один титул больше у Роджера Федерера.

Также Федерер на один раз больше выигрывал US Open.

После победы Рафаэль на US Open организаторы турнира напомнили обо всех титулах Надаля, что вызвало слезы на его лице.

Видео с участием Рафаэля Надаля