Надаль сыграл матчбол и выдал сумасшедший камбэк в матче с россиянином на Итоговом турнире

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал первую победу на Итоговом турнире ATP, который проходит в Лондоне.

В матче второго тура группового раунда в группе Андре Агасси Надаль получил тяжелую победу над россиянином Даниилом Медведевым – 6:7 (3), 6:3, 7:6 (4).

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Теннисисты провели на корте 2 часа и 46 минут. В активе 33-летнего испанца 26 виннеров и 27 невынужденных ошибок, 4 эйса при 2 двойных ошибках, 4 реализованных брейкпоинта из 9-ти.

На счету 23-летнего россиянина – 41 виннер и 40 невынужденных ошибок, 21 эйс при 2 двойных, 2 реализованных брейкпоинта из 6-ти. За матч Надаль выиграл на 3 очка больше, чем его соперник – 108 против 105.

Самое интересное в матче произошло в третьем сете, когда Медведев лидировал с двойным брейком (4-0), имел 2 брейкпоинта, чтобы повести 5-0, а затем при счете 5-1 – матчбол на подаче испанца. Надалю удалось защитить гейм (2-5) и дальше играть два брейка. В 12-м гейме россиянин взял свою подачу, уступая 0-30, чтобы перевести игру на тай-брейк. Со счета 3-4 на тай-брейке Надаль защитил два своих очка, после чего оформил два мини-брейка.

К слову, год назад победителем турнира АТР стал немец Александр Зверев, который одолел в финале Джоковича в двух партиях – 6:4, 6:3.