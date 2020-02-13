Надо было рисковать, – Пидручный о промахе, который оставил Украину без медали ЧМ по биатлону

На первой гонке Чемпионата мира по биатлону 2020 в Антхгольце – смешанной эстафете – сборная Украины заняла лишь пятое место. Хотя боролась за медали.

Последним из украинцев выступал Дмитрий Пидручный. Он боролся за третье место с чехом Михалом Крчмаржом. Однако на последней стрельбе украинец совершил промах и ушел на штрафной круг, в итоге проиграв борьбу за бронзу. При этом Пидручный финишировал пятым, проиграв немцу Бенедикту Доллю 7 секунд.

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"Я пробовал рискнуть, понимая, что нужно отыграть те 20 секунд. Для этого пришлось второй круг уходить на максимуме, и при этом стрелять очень быстро и точно. По трассе удалось сократить дистанцию, а вот со стрельбой, к сожалению, выпал. Честно говоря, я сейчас не могу сказать, почему были эти промахи, но стрелялось трудно. Нужно проанализировать – посмотреть, где они были и почему так произошло. Но в первую очередь – это необходимость рисковать, ведь я не видел других вариантов, чтобы побороться за тройку. Соперники и позади, и впереди были очень сильные, и все по трассе мне подсказывали – рискуй. Я и рискнул – к сожалению, не удалось", – прокомментировал результаты гонки Пидручный в комментарии Biathlon.com.ua.

Чемпионат мира по биатлону будет продолжаться до 23 февраля.

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