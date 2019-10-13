Нам нужно оборвать победную серию украинцев, – нападающий Португалии

41 Читати новину українською
Гонсалу Гедеш
Гонсалу Гедеш / twitter.com/playmaker_PT

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Гедеш поделился ожиданиями от противостояния со сборной Украины. Команды встретятся в рамках отбора Евро-2020.

Гедеш, который в отборе забил два гола, заявил, что Португалия стремится прервать победную серию украинцев. "Сине-желтые" в рамках отбора выиграли 5 матчей подряд.

Читайте также: Украина – Португалия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

Матч в Киеве бесспорно будет отличаться от поединка в Лиссабоне с Люксембургом (3:0, – Спорт24). Нам было сложно, ведь соперник всю игру думал только об обороне. Я верю, что Украина будет действовать по-другому. Нам нужно оборвать победную серию украинцев. Нас ждет тяжелый матч, но и для соперника он будет не менее тяжелый,
– цитирует форварда Record.

Ранее лидер сборной Украины Александр Зинченко заявил, что команда не боится Португалию несмотря на то, что они являются действующими чемпионами Европы и победителями Лиги наций.

Поединок Украина – Португалия состоится 14-го октября в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Главным арбитром матча будет Энтони Тейлор.

Последние новости о матче Украина – Португалия читайте здесь.

blog_ava
Кто из представительниц королевской семьи Великобритании надевал мини-платья: фото
сегодня
1332
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Евро-2020 Украина – Португалия Сборная Украины по футболу
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 13 октября
сегодня 17:50 Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 13 октября
Юрій Семенюк 209
Импровизация бокса: почему дебют Усика не впечатлил
сегодня 12:40 Импровизация бокса: почему дебют Усика не впечатлил
Михайло Гема 904
Италия вслед за Бельгией вышла на Евро-2020
сегодня 12:10 Италия вслед за Бельгией вышла на Евро-2020
Михайло Гема 302
Боттас выиграл гран-при Японии, Mercedes завоевал Кубок конструкторов в 2019 году
сегодня 10:07 Боттас выиграл гран-при Японии, Mercedes завоевал Кубок конструкторов в 2019 году
108
Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 12-го октября
сегодня 09:07 Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 12-го октября
Юрій Семенюк 954
Новости
Больше новостей
Залиште відгук