Нам нужно оборвать победную серию украинцев, – нападающий Португалии

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Гедеш поделился ожиданиями от противостояния со сборной Украины. Команды встретятся в рамках отбора Евро-2020.

Гедеш, который в отборе забил два гола, заявил, что Португалия стремится прервать победную серию украинцев. "Сине-желтые" в рамках отбора выиграли 5 матчей подряд.

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Матч в Киеве бесспорно будет отличаться от поединка в Лиссабоне с Люксембургом (3:0, – Спорт24). Нам было сложно, ведь соперник всю игру думал только об обороне. Я верю, что Украина будет действовать по-другому. Нам нужно оборвать победную серию украинцев. Нас ждет тяжелый матч, но и для соперника он будет не менее тяжелый,

– цитирует форварда Record.

Ранее лидер сборной Украины Александр Зинченко заявил, что команда не боится Португалию несмотря на то, что они являются действующими чемпионами Европы и победителями Лиги наций.

Поединок Украина – Португалия состоится 14-го октября в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Главным арбитром матча будет Энтони Тейлор.

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