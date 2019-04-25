Нападающий "Динамо" Беседин рассказал, когда вернется на поле

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Ключевой нападающий "Динамо" Артем Беседин после травмы вернется к полноценным тренировкам с понедельника, 29 апреля.

О том, что со следующей недели приступит к тренировкам в общей группе, форвард киевлян рассказал в интервью официальному сайту "Динамо".

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Также он заверил, что реабилитация прошла хорошо и уже не испытывает проблем с ахилловым сухожилием. На поле же Артем Беседин планирует вернуться уже в начале мая.

К слову, нападающий не играл из-за травмы с января 2019 года. Ближайший матч "Динамо" сыграет 28 апреля во Львове.

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Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт Травмы Динамо Футбол
Источник: 24 канал
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