Нападающий "Динамо" Фран Соль показал шрамы после операции: фото
Испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль восстанавливается после травмы. Игрок показал рубцы после операции на плече.
Фото швов после операции Фран Соль выложил у себя в Instagram. Фотографию футболист подписал, что "их почти не видно" (ya casi están para quitar).
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Фото швов после операции на плече Франа Соля
При этом футболист уже находится в Киеве.
- Фран Соль травмировался в матче за киевское "Динамо" против "Десны" в Чернигове 2 марта. Игрок неудачно приземлился после столкновения и травмировал плечо. Впоследствии оказалось, что у футболиста сложное повреждение плечевого сустава. Подобные травмы являются крайне редкими для футболистов.
- На обследование футболист отправился в Барселону. Там его оперировал профессор Рамон Кугат и еще один специалист из США.
- 13 марта, когда Фран Соль праздновал свой 27-й день рождения, футболист провел его на больничной койке.
- Восстановление игрока продлится два месяца. В это время "Динамо" также не поможет еще один нападающий Артем Беседин. В матче против "Челси" в Лондоне киевлян сыграл молодой Назарий Русин.
Источник: 24 Канал
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