Нападающий "Динамо" Фран Соль показал шрамы после операции: фото

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Фран Соль
Фран Соль

Испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль восстанавливается после травмы. Игрок показал рубцы после операции на плече.

Фото швов после операции Фран Соль выложил у себя в Instagram. Фотографию футболист подписал, что "их почти не видно" (ya casi están para quitar).

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Фото швов после операции на плече Франа Соля

При этом футболист уже находится в Киеве.

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
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