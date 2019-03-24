Нападающий "Динамо" Фран Соль показал шрамы после операции: фото

Испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль восстанавливается после травмы. Игрок показал рубцы после операции на плече.

Фото швов после операции Фран Соль выложил у себя в Instagram. Фотографию футболист подписал, что "их почти не видно" (ya casi están para quitar).

Читайте также: Принципиальный матч "Металлист 1925" – "Днепр-1" собрал более 22 тысяч зрителей на трибунах: видео



Фото швов после операции на плече Франа Соля

При этом футболист уже находится в Киеве.