Нападающий "Динамо" придумал болезнь и пропустил тренировку из-за похода в ночной клуб

53 Читати новину українською
Жерсон Родригес / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" планирует во время зимнего трансферного окна избавиться от нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

По информации Sport Arena, руководству и тренерскому штабу клуба надоело безразличное отношение футболиста к своим профессиональным обязанностям.

Читайте также: "Динамо" выгонит европейского легионера за пьянство

Так, после матча "Динамо" – "Заря", который состоялся 8 декабря, Родригес пропустил обязательную тренировку команды, сославшись на болезнь, о чем сообщил клубному врачу. Однако в своем Instagram футболист публиковал "сториз" из одного из ночных клубов столицы, где он весело проводил время.

Приняв во внимание этот факт, а также решив убедиться в правдивости сообщений футболиста, врачи "Динамо" поехали к форварду, однако дома его не застали. На следующий день Родригес предоставил справку, выданную одним из лечебных учреждений Киева, что он действительно был болен в этот день.

Эта история стала последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства и тренерского штаба "Динамо".

Напомним, что Жерсон Родригес перешел в "Динамо" в августе этого года, а сумма трансфера по неофициальным данным составила 2 миллиона евро. За "бело-синих" форвард сборной Люксембурга сыграл во всех турнирах 12 матчей, в которых забил два гола.

Умер популярный блогер Мопс дядя Пес: что известно о бывшем зеке
сегодня
848
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:40 Чемпионат: "Боруссия" упустила победу в матче против "СБ Лейпциг", забив три гола – видео
Ігор Саджениця 19
17 декабря 19:58 Элина Свитолина попала в финал номинации "Удар года" от WTA: видео
Юрій Семенюк 44
17 декабря 14:22 Серия А выпустила антирасистские плакаты с изображениями обезьян
Юрій Семенюк 77
17 декабря 12:25 18 декабря заканчивается подача заявок на билеты Евро-2020: где купить и какая цена
Михайло Гема 2835
17 декабря 07:40 Как Свитолина работает на максимум в тренажерном зале перед стартом сезона – видео
Юрій Семенюк 105
Новости
Больше новостей
Залиште відгук