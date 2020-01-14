Нападающий "Донбасса" первым забросил 100 шайб в регулярных чемпионатах УХЛ

5 января 2020 ujlf форвард "Донбасса" Виталий Лялька отличился выдающимся достижением, и вошел в историю Украинскоq хоккейной лиги – став первым игроком, который забросил 100 шайб в регулярных чемпионатах УХЛ.

Для такого результата форварду дончан понадобилось 128 матчей. В середине сезона 2016/17 Лялька перешел из "Дженералз" в "Донбасс", и завершил сезон с 24 шайбами ​​в 39 играх. Два следующих сезона нападающий провел более результативно – 33 шайбы в 31 игре, и 30 шайб в 36 встречах соответственно.

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В нынешнем розыгрыше чемпионата УХЛ Виталий Лялька забросил 13 шайб в 22 матчах, а всего набрал 24 очка при показателе полезности +13.

Также за это время форвард трижды становился чемпионом Украины с "Донбассом", 4 раза признавался лучшим форвардом месяца, выигрывал звание самого полезного игрока плей-офф (2017/18) и лучшего форварда сезона (2018/19).

Отметим, что нападающий "Донбасса" значительно опережает ближайших конкурентов. Только 8 игроков забросили в чемпионатах УХЛ более 50 шайб, полный список выглядит следующим образом:

Виталий Лялька ( "Дженералз", "Донбасс") – 100 шайб;

Илья Коренчук ( "Кременчуг", "Донбасс") – 83 шайбы;

Владимир Чердак ( "Донбасс", МХК "Динамо", "Днепр", "Кременчуг") – 70 шайб;

Николай Киселев ( "Кременчуг") – 63 шайбы;

Иван Савченко ( "Кривбасс", "Донбасс", "Кременчуг") – 62 шайб;

Руслан Ромащенко ( "Белый Барс", МХК "Динамо", "Днепр") – 58 шайб;

Александр Костиков ( "Донбасс") – 53 шайбы;

Тимур Гриценко ( "Кременчуг") – 51 шайба.