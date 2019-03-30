Нападающий сборной Украины признался, что клуб хочет продать его в топ-команду

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / ФК "Гент"

Форвард "Генту" и сборной Украины Роман Яремчук уверен, что чемпионат Бельгии может стать хорошим трамплином в карьере.

Роман Яремчук в комментарии телеканалу "Футбол 1" рассказал о тонкостях игры в чемпионате Бельгии.

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В Бельгии ты продаешь себя. Главная задача клуба – продать тебя в топ-команду, заработать на этом деньги. Потом они рассказывают, что воспитали хорошего игрока, чтобы другие талантливые футболисты приезжали к ним в команду и их тоже продавали,
– заявил футболист.

В текущем сезоне в активе украинского нападающего 36 матчей за "Гент" во всех турнирах, где Яремчук забил 12 голов и отдал 3 результативных передачи.

Также летом Яремчук имел предложение от именитого французского клуба, однако остался в "Генте". По словам Романа, его мечта – чемпионат Италии.

Спорт 24 писал, что в Украине будут транслировать поединки чемпионата Бельгии по футболу. Телеканал "Футбол" официально приобрел права на трансляцию матчей Лиги Жупиле.

В бельгийской лиге выступает большое количество украинских футболистов. Руслан Малиновский играет за "Генк", Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун выступают за "Гент", Евгений Макаренко – за "Андерлехт", Андрей Бацула является игроком "Кортрейка", а Егор Назарин представляет "Антверпен".

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Теги: Бельгия Новости Спорта Спорт Футбол
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