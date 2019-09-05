Нападающий сборной Украины заявил о желании играть в Италии

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не скрывает, что хочет выступить в чемпионате Италии. Летом интерес к игроку сборной Украины проявляли римское "Лацио" и "Рома".

Сейчас Яремчук выступает за бельгийский "Гент", где является ключевым футболистом.

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Конечно, это высокий уровень. Но у меня контракт с "Гентом", поэтому об этом сейчас трудно говорить. Возможно, наступит время, и у меня получится перейти в итальянский клуб, но для этого нужно много работать,

– сказал Роман.

Летом интерес к украинцу проявляли два итальянских клуба: римское "Лацио" и "Рома". Также Роман был в сфере трансферных интересов турецкого "Галатасарая".

Кроме того, СМИ приписывали интерес к украинцу немецкому "Айнтрахту".

В новом сезоне за "Гент" Яремчук провел 8 матчей, в которых забил 6 голов. Также Роман отдал 3 результативные передачи.