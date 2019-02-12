Нападающий "Шахтера" отказал россиянам и официально перешел в новый клуб

Футболист донецкого "Шахтера" Владислав Кулач покинул ряды полтавской "Ворсклы", где выступал на правах аренды. Нападающий присоединился к лагерю "Александрии".

Новоиспеченный игрок "Александрии" присоединился к новым партнерам в турецком Белеке, где базируется команда на заключительном учебно-тренировочном сборе.

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О переходе Кулача "Александрия" сообщила на своем официальном сайте.

25-летний нападающий перешел в "Александрию" на правах аренды. Кулач будет выступать за "желто-черных" до конца этого сезона.

По информации FootBoom, Владислав отказался от варианта с российским клубом. Ранее сообщалось об интересе со стороны "Енисея".

Отметим, что с 2010 года он находится на контракте с "Шахтером". В аренде Кулач играл за "Мариуполь", запорожский "Металлург", каменскую "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", луганскую "Зарю".

Первую часть сезона 2018/19 Владислав Кулач выступал за "Ворсклу". В составе полтавчан он провел 19 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу.

В октябре 2018 года получил первый вызов в сборную Украины, однако до сих пор не дебютировал.

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