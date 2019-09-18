Нападающий "Зальцбурга" побил 22-летний рекорд Шевченко в Лиге чемпионов: видео

Нападающий австрийского клуба "Зальцбург" Эрлинг Голанд побил рекорд украинца Андрея Шевченко в Лиге чемпионов, который держался 22 года.

Эрлинг Голанд в матче 1-го тура Лиги чемпионов против бельгийского "Генка" забил три гола. Голанд стал самым молодым автором хет-трика в первом тайме в Лиге чемпионов.

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На момент хет-трика Голанду было 19 лет и 58 дней. Предыдущий рекорд принадлежал украинцу Андрею Шевченко.

Зальцбург – Генк видеообзор матча

Наставник сборной Украины в 1997 году в составе "Динамо" забил три гола в первом тайме каталонской "Барселоне". Тогда Шевченко был 21 год и 37 дней.

Видео хет-трика Шевченко

Отметим, что "Зальцбург" сумел победить "Генк" с разгромным счетом 6:2. Результаты всех матчей Лиги чемпионов – читайте по ссылке.