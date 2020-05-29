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Напали на тренировочный центр и избили футболистов: фанаты "Спортинга" попали за решетку

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Фанаты "Спортинга" попали за решетку
Фанаты "Спортинга" попали за решетку / ФК "Спортинг"

Фанатов португальского футбольного клуба "Спортинг" приговорили к пяти годам тюремного заключения. Болельщики в 2018 году совершили нападение на тренировочный центр клуба.

Как сообщает Record, к заключению приговорены девять человек. Другие 29 нападающих получили условные наказания, а еще двое отделались штрафами.

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Бывший президент клуба Бруну де Карвалью, который руководил "Спортингом" с 2013 по 2018 годы, глава отдела по связям с болельщиками, а также глава группы ультрас были оправданы.

Обвинение не смогло доказать их причастность к нападению на тренировочный центр.

Что известно о нападении фанатов "Спортинга"

15 мая 2018 года фанаты "Спортинга" ворвались в тренировочный центр клуба, напали на игроков и тренерский штаб команды, а также разграбили раздевалки.

Обвинение пыталось доказать, что провокатором подобных действий стала критика в адрес игроков со стороны экс-президента клуба де Карвалью.

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Нападению фанатов предшествовало поражение "Спортинга" в матче с "Маритиму" в последнем туре чемпионата Португалии.

Поэтому клуб не смог удержать второе место, которое давало возможность сыграть в отборочном раунде Лиги чемпионов.

Фанаты остались недовольны командой, потребовав объяснений еще на Мадейре. Тогда обошлось только словесной перепалкой.

В Лиссабоне "Спортинг" ждали болельщики, которые были агрессивно настроены. Некоторые сумели пробраться на подземную стоянку стадиона "Алваладе", откуда футболисты разъезжались по домам.

Фанаты попытались напасть на двух лидеров команды – Вилльяма Карвалью и Руй Патрисиу. Тогда футболистов спасла охрана с полицией.

Третья попытка выяснить отношения "оказалась успешной".

В результате действий хулиганов пострадали Бас Дост, Иосиф Мишич, Родриго Батталья, Вилльям Карвалью, Руй Патрисиу, главный тренер команды Жорже Жезус, ассистент тренера Рауль Хосе и физиотерапевт Мари Монтейро.

Большинство футболистов покинули "Спортинг" после того инцидента.

Автор: Михаил Гема
Теги: Португалия Новости Спорта Спорт Футбол
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