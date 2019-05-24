"Наполи" дает 15 миллионов за Малиновского, агент прокомментировал трансфер украинца

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский, выступающий за бельгийский "Генк", является трансферной целью сразу нескольких европейских клубов. Больше всего в футболисте, по информации СМИ, заинтересован итальянский "Наполи".

По информации итальянских СМИ, "Наполи" будто бы обратился к руководству "Генка" с предложением о трансфере полузащитника. Итальянский клуб предложил за 26-летнего украинца 15 миллионов евро, сообщает Napolista.

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Издание также отмечает, что хавбек заинтересовал и лондонский "Арсенал", который в этом сезоне добрался до финала Лиги Европы и сыграет против "Челси". Но агент полузащитника Сергей Серебренников утверждает, что ничего не знает об интересе неаполитанцев.

Малиновский – очень умный, тактически и технически сильный игрок. Это полузащитник, который знает, как хорошо проявить себя на поле, знает, что нужно говорить на поле, а также обладает очень сильной левой ногой. Может ли он перейти в другой европейский чемпионат? Безусловно, он провел отличный сезон с "Генком" в чемпионате и в Лиге Европы, а также хорошо сыграл в товарищеском матче сборной Украины против Италии. Топ-клубы Италии и Испании интересуются им. Я не могу сказать, является ли "Наполи" одной из этих команд, но есть небольшой круг клубов, с которыми есть непосредственный контакт. Я не слышал о предложении от "Наполи". Возможно, "Генк" получил его, но я ничего не знаю. Если честно, мы не говорили о Неаполе, но я не исключаю возможности трансфера

– сказал Серебренников в эфире "Un Calcio Alla Radio".

В этом сезоне Малиновский сыграл за "Генк" 51 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Transfermarkt оценивает Руслана в 10 миллионов евро.