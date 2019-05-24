"Наполи" дает 15 миллионов за Малиновского, агент прокомментировал трансфер украинца

30 Читати новину українською
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / ilnapolista.it

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский, выступающий за бельгийский "Генк", является трансферной целью сразу нескольких европейских клубов. Больше всего в футболисте, по информации СМИ, заинтересован итальянский "Наполи".

По информации итальянских СМИ, "Наполи" будто бы обратился к руководству "Генка" с предложением о трансфере полузащитника. Итальянский клуб предложил за 26-летнего украинца 15 миллионов евро, сообщает Napolista.

Читайте также: "Динамо" ведет переговоры о продаже Цыганков: назван стоимость трансфера

Издание также отмечает, что хавбек заинтересовал и лондонский "Арсенал", который в этом сезоне добрался до финала Лиги Европы и сыграет против "Челси". Но агент полузащитника Сергей Серебренников утверждает, что ничего не знает об интересе неаполитанцев.

Малиновский – очень умный, тактически и технически сильный игрок. Это полузащитник, который знает, как хорошо проявить себя на поле, знает, что нужно говорить на поле, а также обладает очень сильной левой ногой. Может ли он перейти в другой европейский чемпионат? Безусловно, он провел отличный сезон с "Генком" в чемпионате и в Лиге Европы, а также хорошо сыграл в товарищеском матче сборной Украины против Италии. Топ-клубы Италии и Испании интересуются им. Я не могу сказать, является ли "Наполи" одной из этих команд, но есть небольшой круг клубов, с которыми есть непосредственный контакт. Я не слышал о предложении от "Наполи". Возможно, "Генк" получил его, но я ничего не знаю. Если честно, мы не говорили о Неаполе, но я не исключаю возможности трансфера
– сказал Серебренников в эфире "Un Calcio Alla Radio".

В этом сезоне Малиновский сыграл за "Генк" 51 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Transfermarkt оценивает Руслана в 10 миллионов евро.

blog_ava
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
сегодня
4217
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Руслан Малиновский Трансферы Наполи
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Прикарпатье" уступило португальской "Браге" в результативном матче: видео
сегодня 11:29 "Прикарпатье" уступило португальской "Браге" в результативном матче: видео
78
Дарья Белодед получила престижную награду от Cosmopolitan
сегодня 11:06 Дарья Белодед получила престижную награду от Cosmopolitan
68
Звездные украинские теннисистки узнали первых соперниц на Roland Garros-2019
23 мая 21:56 Звездные украинские теннисистки узнали первых соперниц на Roland Garros-2019
56
Россия дожала США на ЧМ-2019 по хоккею, Канада феерично вырвала победу у Швейцарии: видео
23 мая 20:02 Россия дожала США на ЧМ-2019 по хоккею, Канада феерично вырвала победу у Швейцарии: видео
744
"Атлетико" официально покидает очередная легенда клуба
23 мая 16:48 "Атлетико" официально покидает очередная легенда клуба
147
Новости
Больше новостей
Залиште відгук