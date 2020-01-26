Наполи – Ювентус: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии

В центральном матче 21 тура Серии А "Наполи" примет лидера чемпионата "Ювентус". Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно второй и покажет поединок "Наполи" – "Ювентус" в прямом эфире. Начало трансляции в 21:40, а сам матч начнется в 21:45.

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Смотреть онлайн "Наполи" – "Ювентус" можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

В турнирной таблице после 20 туров команды уже разделяют 27 очков. "Ювентус" лидирует, а "Наполи" болтается в середине турнирной таблицы.

"Наполи" важно побеждать, чтобы прервать серию из трех поражений в Серии А. Однако "Ювентусу" не стоит терять очки в борьбе за "скудетто" с "Интером".

Обзор матча "Наполи" – "Ювентус" читайте на сайте Спорт24.