Наполи – Ювентус: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии
В центральном матче 21 тура Серии А "Наполи" примет лидера чемпионата "Ювентус". Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.
Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно второй и покажет поединок "Наполи" – "Ювентус" в прямом эфире. Начало трансляции в 21:40, а сам матч начнется в 21:45.
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Смотреть онлайн "Наполи" – "Ювентус" можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".
В турнирной таблице после 20 туров команды уже разделяют 27 очков. "Ювентус" лидирует, а "Наполи" болтается в середине турнирной таблицы.
"Наполи" важно побеждать, чтобы прервать серию из трех поражений в Серии А. Однако "Ювентусу" не стоит терять очки в борьбе за "скудетто" с "Интером".
Обзор матча "Наполи" – "Ювентус" читайте на сайте Спорт24.
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