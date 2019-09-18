"Ливерпуль" неожиданно потерпел фиаско в Неаполе: видео

Английский "Ливерпуль" 17-го сентября встретился с "Наполи" в рамках 1-го тура Лиги чемпионов. Действующий чемпион Лиги чемпионов неожиданно потерпел поражение.

Наполи – Ливерпуль 2:0

Голы: Мертенс, 82, Льоренте, 90+2

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В прошлом году противостояние "Наполи" и "Ливерпуля" стало решающим. Команды обменялись домашними победами, но за бортом плей-офф Лиги чемпионов остались итальянцы. В конце игры в Англии неаполитанцы могли вырвать ничью, если бы не удивительный сейв Алиссона.

Судьбой жребия команды вновь встретились на групповом этапе Лиги чемпионов. Очевидно, что итальянцы стремились отомстить "мерсисайдцам", тем более, кто не желает нанести поражение действующему чемпиону?

Первый острый момент в матче был именно у "партенопейцев". На седьмой минуте Фабиан Руис пробил в одно касание. Адриан парировал удар и Руис пробил второй раз. С этим выстрелом новый голкипер "Ливерпуль" тоже справился, после чего мяч оказался у Мертенса. Бельгиец забил гол, но с офсайда.

Свою возможность 21 минуте имели гости. Мане принял роскошную передачу в штрафной и пробил прямо во вратаря. Следующий острый момент в первом тайме был на 44 минуте. Милнер после розыгрыша углового, как положил мяч на голову Фирмино. Бобби классно пробил, но мяч разминулся со стойкой ворот Мерета.

Наполи – Ливерпуль видеообзор первого тайма

Сразу после перерыва у "Наполи" был очень острый момент: Руй подал на Мертенса, и тот пробил головой. Адриан чудом парировал сложный удар в упор. На 55 минуте "Ливерпуль" имел острую контратаку: Мане и Салах выходили против одного защитника. И Мане отдал неточный пас и "Ливерпуль" упустил прекрасную возможность открыть счет.

Еще один момент гости имели на 65 минуте. Манолас неудачно выбил мяч, который отскочил к Салаха. Египтянин долго не думал и пробил в дальний от себя угол. Мерет вытянулся, как струна, и парировал выстрел. На 74 минуте Мане выскочил на ударную позицию, но пробил точно в руки голкиперу.

На 80-й минуте "Наполи" получил право на пенальти: Кальехон обыграл Робертсена и тот решил сбить нападающего. К отметке подошел Мертенс и пробил сильно, хотя и не в угол. Адриан практически парировал удар, но выстрел был слишком сильным.

В оставшееся время "Ливерпулю" не удалось отыграться. Подопечные Клоппа даже пропустили во второй раз. Защитники "Ливерпуля" потеряли в своей штрафной Льоренте. Бывший форвард "Тоттенхэма" легко обыграл Адриана и установил итоговый результат 2:0.