Напротив тебя такой же человек, как и ты, – Ломаченко выступил с речью перед юными боксерами

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко выступил перед юными боксерами на тренировочной базе в Конча-Заспе.

Его речь была довольно короткой, однако установочной для спортсменов.

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"Я вам скажу ту вещь, которую всегда говорил мне мой отец. Напротив тебя стоит такой же человек, как и ты. У него две руки, две ноги, одна голова. У него точно такая же кровь. Вообще не стоит никого и ничего бояться. Ты вышел и делаешь то, что делал на тренировке. Расслабился и показываешь свой красивый бокс. И стоит помнить, что за тобой стоит твой зал, из которого ты вышел, твои ребята, которые с тобой тренировались, твой тренер и твоя семья", – произнес Ломаченко.

Видео речи Ломаченко

Стоит напомнить, что в ближайшие дни Василий отправится в Лондон, где 31 августа на арене О2 он встретится с Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО). На кону поединка Ломаченко – Кэмпбелл будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Первые два относятся Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия.

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