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Нардеп Беленюк намекнул на переход в UFC – фото

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Жан Беленюк / Фото из открытых источников

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк намекнул на переход в смешанные единоборства.

В своем Instagram борец греко-римского стиля сделал фото с поясом чемпиона UFC и задал фанатам провокационный вопрос.

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"Ждете?", – подписал фото Беленюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ждёте?

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Недавно Жан Беленюк записал видео для народных избранников. Беленюк, который является борцом, решил научить коллег самообороне. Жан разместил видео в своем Instagram и продемонстрировал два приема самообороны.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Жан Беленюк Смешанные единоборства
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