Нардеп Беленюк намекнул на переход в UFC – фото
Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк намекнул на переход в смешанные единоборства.
В своем Instagram борец греко-римского стиля сделал фото с поясом чемпиона UFC и задал фанатам провокационный вопрос.
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"Ждете?", – подписал фото Беленюк.
Недавно Жан Беленюк записал видео для народных избранников. Беленюк, который является борцом, решил научить коллег самообороне. Жан разместил видео в своем Instagram и продемонстрировал два приема самообороны.
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