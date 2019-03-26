Наша игра оставляет желать лучшего, Зинченко о матче с Люксембургом

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Сборная Украины
Сборная Украины / ffu.ua

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который отыграл два полных матча за национальную команду в рамках квалификации к Евро-2020, проанализировал игру против Люксембурга.

Александр заявил, что в матче с Люксембургом в действиях украинских игроков было слишком много брака.

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"Наша игра оставляет желать лучшего, много брака было в простых ситуациях. Нам есть над чем работать и к чему стремиться", – цитирует Зинченко сайт ФФУ.

Кроме того Зинченко согласен с Русланом Малиновским, который говорил о неудовлетворительном состоянии газона.

Абсолютно согласен с ним. Мяч ходил медленно, в связи с чем мы не показали той быстрой игры, к которой стремились. Хотя я бы не акцентировал внимание на поле, потому что оно для всех одинаковое,
– отметил футболист.

Также Зинченко прокомментировал отсутствие Тараса Степаненко, который пропустил игру.

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"Не хочу говорить о персоналиях. Конечно, можно сказать, что не хватало и Марлоса, и Андрея Ярмоленко. Но у нас сборная, в которой очень много потенциальных лидеров. Каждый может взять на себя инициативу и сыграть на определенной позиции", – резюмировал Александр.

Как известно, сборная Украины выстрадала победу в матче против сборной Люксембурга. Решающим стал автогол Родригеса в компенсированное время. Благодаря этой победе Украина возглавила группу B после двух матов. В активе "сине-желтых" четыре очка.

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Теги: Спорт Александр Зинченко Сборная Украины по футболу Евро-2020 Футбол
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