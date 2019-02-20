Наставник "Шальке" назвал неприятную причину отсутствия Коноплянки в матче Лиги чемпионов

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедески рассказал, почему Евгений Коноплянка не попал в заявку на матч с "Манчестер Сити".

Спорт 24 писал, что не нашлось места даже в запасе "Шальке" для украинского полузащитника Евгения Коноплянки на матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". А вот полузащитник "горожан" Александр Зинченко начал матч против "кобальтовых" на скамейке запасных.

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Коноплянка заболел, Бургшталлер не в тех кондициях, что мы ожидаем, Скрибски травмирован,

– сказал Тедески.

К слову, Евгений Коноплянка последний матч провёл 9 февраля против "Баварии" (1:3) .В текущем сезоне 29-летний украинец сыграл 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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