Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил судью на последний в нынешнем сезоне матч "Динамо" и "Шахтера", который состоится в субботу, 4 июля, на НСК "Олимпийский".

Центральный матч 29 тура УПЛ – "классическое" дерби между "Динамо" и "Шахтером" – обслужит Виталий Романов. На VAR будет работать Евгений Арановский, сообщает сайт УПЛ.

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Добавим, что Виталий Романов в прошлом туре судил встречу "Шахтера" и "Зари" (0:0). В донбасском дерби была показана одна желтая карточка.

Встреча в Киеве состоится в субботу, 4 июля, Начало игры – в 19:30.

Романов на матчах "Шахтера" и "Динамо"

Виталию Романову не привыкать судить "Динамо" и "Шахтер". В начале сезона он был арбитром матча за Суперкубок-2019, победа в котором досталась киевлянам (2:1). Рефери из Днепра показал в той игре всего лишь три желтых карточки.

Что касается чемпионата Украины-2018/19, то в нем при судействе Виталия Романова "Шахтер" обыграл "Динамо" в Харькове 2:1, а рефери предъявил 8 "горчичников" и удалил динамовца Кендзёру в компенсированное время.

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