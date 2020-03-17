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Называйте меня Александр, это по-русский, Олександр – это по-украински, – Усик к журналистам

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Украинский боксер Олександр Усик (или все-таки теперь Александр) ответил журналистам, как правильно к нему обращаться.

На вопрос журналистки Мишель Фелпс как все-таки правильно – Олександр или Александр, Усик ответил:

"А – Александр, это на русском. О – Олександр, на украинском. Меня [называйте] Александр", – сказал боксер, после чего в воздухе пальцем написал букву "A".

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
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