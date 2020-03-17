Называйте меня Александр, это по-русский, Олександр – это по-украински, – Усик к журналистам
Украинский боксер Олександр Усик (или все-таки теперь Александр) ответил журналистам, как правильно к нему обращаться.
На вопрос журналистки Мишель Фелпс как все-таки правильно – Олександр или Александр, Усик ответил:
"А – Александр, это на русском. О – Олександр, на украинском. Меня [называйте] Александр", – сказал боксер, после чего в воздухе пальцем написал букву "A".
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- Александр Усик 23 мая должен провести бой против Дерека Чисоры.
- Во время дуэли взглядов украинец сделал селфи с оппонентом, после чего распылил в воздух неизвестное вещество из баллончика.
- После этого Усик обратился к болельщикам на английском языке и оконфузился.
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