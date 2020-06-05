Сезон НБА 2019/2020 официально будет доигран. Совет управляющих НБА утвердил план по возобновлению сезона-2019/20 с участием 22 баскетбольных команд.

Сезон будет возобновлен 31 июля

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, план был принят подавляющим большинством голосов (29-1).

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Сезон-2019/20 будет возобновлен 31 июля на базе парка развлечений "Диснейуорлд" в Орландо, штат Флорида.

В доигрывании сезона примут участие 22 команды. Кроме 16 команд, которые находились в зоне плей-офф на момент прекращения сезона, в рестарте сезона примут участие "Новый Орлеан", "Портленд", "Финикс", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Вашингтон".

За "Сакраменто" выступает украинский баскетболист Алексей Лень.

Каждый клуб проведет по 8 матчей в регулярном чемпионате для определения итоговой таблицы.

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Если по итогам регулярного чемпионата между 8-м и 9-м местом в таблице разница составит меньше 4 побед, будет проведен дополнительный турнир между ними.

Для выхода в плей-офф команде с 8-го места необходимо победить 1 раз, команде с 9-го – дважды.

Ожидается, что сезон 2019/20 будет завершен к 12 октября.