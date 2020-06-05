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Крупнейшее в истории поражение "Шахтера": за что "Динамо" уволило Семина – видео
сегодня , 11:05 Крупнейшее в истории поражение "Шахтера": за что "Динамо" уволило Семина – видео
Михайло Гема
Арбитр удалил футболиста, показав средний палец: его едва не обвинили в расизме
сегодня , 10:46 Арбитр удалил футболиста, показав средний палец: его едва не обвинили в расизме
Юрій Семенюк
Украинский клуб отказался от прямой путевки в Лигу чемпионов
4 июня , 18:12 Украинский клуб отказался от прямой путевки в Лигу чемпионов
Михайло Гема