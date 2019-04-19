Не бокс Владимир Кличко опубликовал фото своего опасного увлечения

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Владимир Кличко отдыхает в Австрии
Владимир Кличко отдыхает в Австрии / facebook-страница Владимира Кличко

Владимир Кличко не теряет время, занимаясь активным отдыхом. Иногда он граничит с экстримом.

Владимир Кличко, находясь в австрийском Санкт-Иоганн-ин-Тироле, решил вспомнить о своем давнем и одном из любимых занятий – скайдайвинг.

К слову: Стало известно, за какую сумму Владимир Кличко готов вернуться в бокс

Еще во времена активной боксерской карьеры, братья Кличко, тренируясь и отдыхая в австрийском Тироле, неоднократно прыгали с парашютом в тандеме с инструктором. Вот и на этот раз Владимир Кличко решился на то, чтобы полетать над горами.

Спорт 24 писал, что в марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг. Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка в качестве профессионала, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен. Стримингова компания DAZN сделала улучшенное предложение украинцу. Теперь на кону 80 миллионов долларов.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Владимир Кличко
Источник: 24 Канал
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