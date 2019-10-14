Не думаю, что Уизерспун стал настоящим тестом: легендарный Льюис оценил дебют Усика

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Леннокс Льюис
Леннокс Льюис / World Boxing News

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис оценил дебют Александра Усика в супертяжелом весе. Александр в ночь на 13 октября одолел Чазза Уизерспуна.

Украинец одолел американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов. Усик нанес 347 ударов, 139 из которых были точными.

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Льюис считает, что Уизерспун не стал настоящим тестом для украинского боксера.

В супертяжелом дивизионе возникли новые вопросы с дебютом Усика. Не думаю, что Уизерспун стал действительно настоящим тестом, в котором нуждался украинец. Однако Усик впервые ступил в воды супертяжелого веса и убедился, что они не очень горячие. Ждем продолжения,
– написал Леннокс в твиттере.

Усик после победного поединка отметил, что разница между тяжелым и супертяжелым весом таки есть.

Абсолютный чемпион в первом тяжелом весе заявил, что готов провести промежуточный поединок перед боем за чемпионский пояс. Как известно, Усик является официальным претендетом на пояс WBO.

 Как это было: Александр Усик – Чазз Уизерспун: видео боя

Также после боя Александр с командой встретились с украинцами и вместе спели гимн Украины. Добавим, что Александр боксировал против Уизерспуна в патриотических шортах с надписями "Украина" и "Симферополь".

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Усик – Уизерспун Александр Усик Бокс
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