Не думаю, что Уизерспун стал настоящим тестом: легендарный Льюис оценил дебют Усика

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис оценил дебют Александра Усика в супертяжелом весе. Александр в ночь на 13 октября одолел Чазза Уизерспуна.

Украинец одолел американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов. Усик нанес 347 ударов, 139 из которых были точными.

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Льюис считает, что Уизерспун не стал настоящим тестом для украинского боксера.

В супертяжелом дивизионе возникли новые вопросы с дебютом Усика. Не думаю, что Уизерспун стал действительно настоящим тестом, в котором нуждался украинец. Однако Усик впервые ступил в воды супертяжелого веса и убедился, что они не очень горячие. Ждем продолжения,

– написал Леннокс в твиттере.

The heavyweight division has a new question mark with the entrance of @usykaa I don’t think Witherspoon was the real test he needed, but he’s dipped his toe into the heavyweight waters and found that it’s not too hot! Looking forward to seeing more. #UsykWitherspoon — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 13 de outubro de 2019

Усик после победного поединка отметил, что разница между тяжелым и супертяжелым весом таки есть.

Абсолютный чемпион в первом тяжелом весе заявил, что готов провести промежуточный поединок перед боем за чемпионский пояс. Как известно, Усик является официальным претендетом на пояс WBO.

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Также после боя Александр с командой встретились с украинцами и вместе спели гимн Украины. Добавим, что Александр боксировал против Уизерспуна в патриотических шортах с надписями "Украина" и "Симферополь".