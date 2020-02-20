Не хоккеем единым: в матче НХЛ состоялись собачьи бега

В поединке регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер Канакс" – "Миннесота Уайлд" состоялось интересное событие. Зрителей ожидали гонки собак на льду.

В гонках принял участие французский бульдог Гас Хорват, который имеет собственную страницу в Instagram, это собака канадского игрока Бо Хорвата. Также участниками перегон были еще пять собак.

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Участникам нужно было пробежать от края до центральной зоны площадки. Первой к финишу прибежала Эмма Пирсон.

Зрители на трибунах были в восторге от такого неординарного события во время перерыва матча.

Гонки собак в поединке чемпионата Национальной хоккейной лиги смотрите видео: