Не хоккеем единым: в матче НХЛ состоялись собачьи бега
В поединке регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер Канакс" – "Миннесота Уайлд" состоялось интересное событие. Зрителей ожидали гонки собак на льду.
В гонках принял участие французский бульдог Гас Хорват, который имеет собственную страницу в Instagram, это собака канадского игрока Бо Хорвата. Также участниками перегон были еще пять собак.
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Участникам нужно было пробежать от края до центральной зоны площадки. Первой к финишу прибежала Эмма Пирсон.
Зрители на трибунах были в восторге от такого неординарного события во время перерыва матча.
Гонки собак в поединке чемпионата Национальной хоккейной лиги смотрите видео:
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