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Не хоккеем единым: в матче НХЛ состоялись собачьи бега

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Bo Horvat's та Gus / instagram.com/gus.frenchie_

В поединке регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер Канакс" – "Миннесота Уайлд" состоялось интересное событие. Зрителей ожидали гонки собак на льду.

В гонках принял участие французский бульдог Гас Хорват, который имеет собственную страницу в Instagram, это собака канадского игрока Бо Хорвата. Также участниками перегон были еще пять собак.

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Участникам нужно было пробежать от края до центральной зоны площадки. Первой к финишу прибежала Эмма Пирсон.

Зрители на трибунах были в восторге от такого неординарного события во время перерыва матча.

Гонки собак в поединке чемпионата Национальной хоккейной лиги смотрите видео:

 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт NHL Хоккей
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