Не исключено, что это был мой последний чемпионат мира: Фуркад подвел итог

Двумя масс-стартами завершился чемпионат мира в Антхольце. Известный французский биатлонист Мартен Фуркад пополнил свою копилку тремя наградами.

Завершился чемпионат мира в Антхольце. Он принес французу Мартену Фуркаду три награды: бронзу в спринте и два золота в мужской эстафете и индивидуальной гонке соответственно.

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Мартен Фуркад прокомментировал на пресс-конференции завершения чемпионата мира : "Это был отличный чемпионат. Я доволен и атмосферой, и спортивными результатами. Больше всего мне, конечно же, запомнится победа в эстафете. Она очень много значит для меня и показывает высокий уровень сборной Франции. У нашей мужской команды никогда раньше не было такого успешного чемпионата. Не исключено, что это был мой последний чемпионат мира, но все важные решения я буду принимать после окончания сезона. А пока мне надо сфокусироваться на борьбе с Йо Ханнесом за Большой Хрустальный глобус".

После чемпионата мира лидерство в общем зачете сохранил Мартен Фуркад с 788 очками. На второй строчке еще один француз – Кантен Фийон-Майя – 712. Тройку лидеров замыкает действующий обладатель Большого хрустального глобуса Иоганнес Бё – 690.

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Отметим, что в Антхольце Фуркад выиграл первый в сезоне малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. Победа в индивидуальной гонке позволила стать Фуркаду 12-кратным чемпионом мира и 4-кратным в индивидуальных гонках.

Видеообзор мужской индивидуальной гонки