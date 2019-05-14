Не Киевом единым: В Мадриде серьезно выросли цены на жилье перед финалом Лиги чемпионов

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"Ванда Метрополитано"
"Ванда Метрополитано" / twitter.com/Atleti

В прошлом году финал Лиги чемпионов проходил в столице Украины Киеве. В решающем поединке сильнейшего определяли мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Многих футбольных фанатов возмутило то, насколько высоко подскочили цены на отели в Киеве.

Киев сравнивали с Кардиффом, где цены на отели и хостелы в 2017 году выросли в 30 раз. Столица Украины побила этот рекорд и цены выросли в 30-45 раз. Причиной высоких цен в Кардиффе называли то, что в столице Уэльса было всего 4 тысячи гостиничных номеров. Например, в Берлине в 2015 – 135 тысяч, в Париже, где проходил финал в 2000 году, было 76 тысяч номеров. Среди "киевских" причин называли неразвитый рынок, а также скупость людей, решивших нажиться.

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Но, как демонстрирует Мадрид, где состоится финал Лиги чемпионов 2018/2019, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", это уже тенденция. Сейчас в Мадриде прослеживается увеличение цены примерно в 20 раз.

Например, мадридский хостел Cats Chill Out Hostel Madrid предлагает за две ночи 31-го мая и 1-го июня 15 860 грн (кровать в общем номере). Например, если ночевать в хостеле столько же ночей в начале августа, то цена всего 767 грн.

Такая же история нас ожидает в Cats Chill Out Hostel Madrid. На период финальных дней за две ночи придется выложить за кровать в смешанном общем номере с общей ванной комнатой 15 860 грн. В августе за две ночи – всего 1004 грн.

Это были самые дешевые хостелы на период финала. Не лучше ситуация с отелями. Например, двухзвездочный отель Infanta Mercedes на время финала за две ночи стоит для одного человека – 28 403 грн. В начале августа одноместный номер стоит 2 564 грн. Заметна разница!

Не лучше ситуация на известном сервисе Airbnb. На время финального матча нет ни одного жилья до 30 евро. Цены стартуют от 200 евро и более за одну ночь. Для сравнения, в начале августа цены колеблются от 16 до 20 евро.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2018/2019 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" состоится в Мадриде 1-го июня на новом стадионе "Атлетико" "Ванда Метрополітано". Начало игры в 22:00.

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