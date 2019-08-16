Не могу вспомнить, что произошло, – футболист "Зари" о жуткой травме в матче Лиги Европы

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Джоэль Абу Ханна
Джоэль Абу Ханна / ФК "Заря"

Защитник Зари Джоэль Абу Ханна рассказал, что не помнит как получил повреждение в матче против софийского ЦСКА в квалификации Лиги Европы.

Спорт 24 писал, что Джоэль Абу Ханна не смог продолжить поединок Лиги Европы против ЦСКА София. Игрок покинул поле уже на четвертой минуте матча.

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Чувствую себя нормально, не очень хорошо, но нормально. Голова немного болит. Я не знаю что произошло. Не могу вспомнить. Был в больнице, все нормально. Завтра снова буду делать МРТ, тогда все будет понятно,
– передает слова Джоэля Абу Ханны Football Hub.

Главный арбитр Амори Делерю не сразу остановил игру и футболист украинской команды без сознания остался лежать на поле.

После того, как рефери все же остановил игру, к Джоэлю подбежали футболисты и врачи. Немец не смог подняться. Через некоторое время полузащитника вынесли на носилках.

Как известно, луганская "Заря" в третьем квалификационном раунде обыграла софийский ЦСКА (0:0, 1:0).

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы ФК Заря
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