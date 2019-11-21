Не закрыл двери ни перед одним из биатлонистов, – тренер сборной Украины

2 Читати новину українською
Юрай Санитра / XSPORT

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о составе сборной на первый этап Кубка мира. Также Санитра прокомментировал возможность участия в этапах Кубка мира Сергея Семенова.

Санитра заявил, что костяком сборной Украины будут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко. Также Санитра выделил Антона Дудченко и Тараса Лесюка.

Читайте также: Стал известен состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону

Я прекрасно знаю уровень каждого спортсмена еще с лета по выступлениям на сборах в Идре. Мы работаем над тем, чтобы ребята знали расписание своих стартов, а также уже определились с костяком сборной. Это – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Богдан Цымбал, Руслан Бригадир и Виталий Труш присоединятся к Сергею Семенову с Андреем Доценко на Кубке IBU. На первом этапе – спринте в Шушене – также выступит Антон Дудченко, который после этого сразу поедет в Эстерсунде,
– цитирует Санитру biathlon.com.ua.

Санитра заявил, что 31-летний Сергей Семенов сможет принять участие в этапах Кубка мира, если завоюет место в составе сборной Украины.

Я смотрел на выступления Сергея на Международных предсезонных соревнованиях, но это не важно. Мы договорились о системе, по которой он может вернуться на Кубки мира. Далее он выступит на двух этапах Кубка IBU в Шушене (Норвегия) и Риднау (Италия).

По результатам этих стартов мы будем принимать решение. Так как я и говорил перед сезоном, я не закрыл двери ни перед одним из спортсменов, а наоборот рад, если конкуренция станет еще больше,
– резюмировал тренер.

К слову: Титулованный Иоганнес Бё пропустит несколько этапов Кубка мира по биатлону

20 ноября стал известен состав мужской команды Украины на первый этап Кубка мира по биатлону.

Состав сборной Украины

  • Артем Прима
  • Дмитрий Пидручный
  • Руслан Ткаленко
  • Артем Тищенко
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

Биатлонный сезон начнется 30 ноября в шведском Эстерсунде. Первой гонкой будет одиночная смешанная эстафета.

Календарь Кубка мира по биатлону 2019/20 и расписание всех гонок – смотрите здесь.

Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
сегодня
32629
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости биатлона Сергей Семенов
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко, – СМИ
20 ноября 21:44 Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко, – СМИ
Юрій Семенюк 307
Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
19 ноября 23:55 Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
Ігор Саджениця 175
Нидерландские футболисты сделали красивую акцию против расизма во время матча: видео
20 ноября 19:34 Нидерландские футболисты сделали красивую акцию против расизма во время матча: видео
Вісент Луїс 108
Как Украина играла с Нидерландами и с другими потенциальными соперниками на Евро-2020
20 ноября 14:28 Как Украина играла с Нидерландами и с другими потенциальными соперниками на Евро-2020
366
От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
18 ноября 11:35 От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
Наталя Сколоздра 103
Новости
Больше новостей
Залиште відгук