Не закрыл двери ни перед одним из биатлонистов, – тренер сборной Украины

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о составе сборной на первый этап Кубка мира. Также Санитра прокомментировал возможность участия в этапах Кубка мира Сергея Семенова.

Санитра заявил, что костяком сборной Украины будут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко. Также Санитра выделил Антона Дудченко и Тараса Лесюка.

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Я прекрасно знаю уровень каждого спортсмена еще с лета по выступлениям на сборах в Идре. Мы работаем над тем, чтобы ребята знали расписание своих стартов, а также уже определились с костяком сборной. Это – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.



Богдан Цымбал, Руслан Бригадир и Виталий Труш присоединятся к Сергею Семенову с Андреем Доценко на Кубке IBU. На первом этапе – спринте в Шушене – также выступит Антон Дудченко, который после этого сразу поедет в Эстерсунде,

– цитирует Санитру biathlon.com.ua.

Санитра заявил, что 31-летний Сергей Семенов сможет принять участие в этапах Кубка мира, если завоюет место в составе сборной Украины.

Я смотрел на выступления Сергея на Международных предсезонных соревнованиях, но это не важно. Мы договорились о системе, по которой он может вернуться на Кубки мира. Далее он выступит на двух этапах Кубка IBU в Шушене (Норвегия) и Риднау (Италия).



По результатам этих стартов мы будем принимать решение. Так как я и говорил перед сезоном, я не закрыл двери ни перед одним из спортсменов, а наоборот рад, если конкуренция станет еще больше,

– резюмировал тренер.

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20 ноября стал известен состав мужской команды Украины на первый этап Кубка мира по биатлону.

Состав сборной Украины

Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Биатлонный сезон начнется 30 ноября в шведском Эстерсунде. Первой гонкой будет одиночная смешанная эстафета.

Календарь Кубка мира по биатлону 2019/20 и расписание всех гонок – смотрите здесь.