Не закрыл двери ни перед одним из биатлонистов, – тренер сборной Украины
Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о составе сборной на первый этап Кубка мира. Также Санитра прокомментировал возможность участия в этапах Кубка мира Сергея Семенова.
Санитра заявил, что костяком сборной Украины будут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко. Также Санитра выделил Антона Дудченко и Тараса Лесюка.
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Я прекрасно знаю уровень каждого спортсмена еще с лета по выступлениям на сборах в Идре. Мы работаем над тем, чтобы ребята знали расписание своих стартов, а также уже определились с костяком сборной. Это – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.
Богдан Цымбал, Руслан Бригадир и Виталий Труш присоединятся к Сергею Семенову с Андреем Доценко на Кубке IBU. На первом этапе – спринте в Шушене – также выступит Антон Дудченко, который после этого сразу поедет в Эстерсунде,
– цитирует Санитру biathlon.com.ua.
Санитра заявил, что 31-летний Сергей Семенов сможет принять участие в этапах Кубка мира, если завоюет место в составе сборной Украины.
Я смотрел на выступления Сергея на Международных предсезонных соревнованиях, но это не важно. Мы договорились о системе, по которой он может вернуться на Кубки мира. Далее он выступит на двух этапах Кубка IBU в Шушене (Норвегия) и Риднау (Италия).
По результатам этих стартов мы будем принимать решение. Так как я и говорил перед сезоном, я не закрыл двери ни перед одним из спортсменов, а наоборот рад, если конкуренция станет еще больше,
– резюмировал тренер.
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20 ноября стал известен состав мужской команды Украины на первый этап Кубка мира по биатлону.
Состав сборной Украины
- Артем Прима
- Дмитрий Пидручный
- Руслан Ткаленко
- Артем Тищенко
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
Биатлонный сезон начнется 30 ноября в шведском Эстерсунде. Первой гонкой будет одиночная смешанная эстафета.
Календарь Кубка мира по биатлону 2019/20 и расписание всех гонок – смотрите здесь.
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