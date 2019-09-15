Неймар эффектно вернулся в ПСЖ, забив победный гол через себя: видео

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Неймар
Неймар / Фото из открытых источников

В субботу, 14 сентября, ПСЖ дома принимал "Страсбург". Подопечные Томаса Тухеля отпраздновали крайне непростую победу со счетом 1:0.

ПСЖ – Страсбур 1:0
Гол: Неймар, 90+2

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Парижане прогнозируемо завладели инициативой уже с первых минут, но гости удачно отбивали все атаки. После перерыва натиск хозяев увеличился, моменты возникали один за одним, однако игроки "Страсбура" достойно держались до компенсированного времени.

На 90+2 минуте звездный нападающий ПСЖ Неймар, который впервые появился на поле в текущем сезоне Лиги 1, великолепным ударом через себя забил победный мяч.

Этим голом бразилец сконфузил фанатов, которые на протяжении всего матча освистывали его, пели оскорбительные песни о 27-летнем форварде и его семье.

Как итог, имея 12 очков в активе команда Томаса Тухеля возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, а вот "Страсбург" без единой победы в активе располагается в зоне стыковых матчей на 18-й позиции.

Свой следующий матч в рамках чемпионата Франции ПСЖ проведет 22 сентября на выезде против "Лиона", в то время как "Страсбург" 20 сентября дома примет "Нант".

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Теги: Спорт Футбол ПСЖ Неймар
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