Неймар не сыграет за сборную Бразилии на Кубке Америки

Сборная Бразилии понесла ключевую потерю перед началом Копа Америка. За команду не сыграет звездный нападающий Неймар.

Еще в середине первого тайма товарищеского матча против Катара Неймар получил травму и его заменили. Медицинское обследование показало, что у игрока разрыв связок правого голеностопа.

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Поэтому тренерский штаб сборной Бразилии сейчас занят поиском футболиста, который сможет заменить Неймара в команде.

Кубок Америки пройдет с 15 июня по 7 июля в Бразилии. Хозяева турнира сыграют в одной группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.

К слову, Неймара обвинили в изнасиловании. Но впоследствии оказалось, что изнасилования как такового не было. Хотя полиция продолжает расследование дела.

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