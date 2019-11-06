Немецкий тренер отказал "Баварии", команду возглавит Арсен Венгер: последние детали

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Арсен Венгер
Арсен Венгер / twitter.com/iMiaSanMia

Мюнхенская "Бавария" близка к решению проблемы с новым главным тренером. Арсен Венгер, скорее всего, возглавит чемпионов Германии.

Кто был главным претендентом?

Нидерландский специалист Эрик тен Гаг и немец Томас Тухель через СМИ одновременно опровергли слухи о возможном переезде в Мюнхен. У тен Гага контракт с "Аяксом", а у Тухеля – с ПСЖ.

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Следовательно, главным кандидатом на тренерский мостик "Баварии" был экс-тренер РБ "Лейпцига" Ральф Рангник. Но агент Рангника Марк Косик заявил, что его клиент не возглавит мюнхенцев.

Нет, Ральф Рангник недоступен. Мы не верим, что то, что приносит Ральф Рангник, пока нужно "Баварии". И поэтому нет смысла вести конкретные переговоры,
– сказал агент.

Что решили в "Баварии"?

По данным немецких СМИ, "Бавария" пригласит французского тренера Арсена Венгера. Он будет тренировать "Баварию" до конца сезона.

Зато летом "Баварию", вероятно, возглавит Эрик тен Гаг. "Аякс" готов отпустить тренера после завершения сезона. Тен Гаг работал в структуре "Баварии", когда команду возглавлял Пеп Гвардиола.

Вопросом назначения нового тренера занимаются глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Президент клуба Хёнесс впервые за 40 лет не участвует в поиске нового тренера.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Бавария
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