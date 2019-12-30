Ненавистный для украинцев арбитр Виктор Кашшаи объявил об окончании карьеры

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи объявил об окончании своей карьеры. Он хорошо запомнился украинским болельщикам футбола после матча Евро-2012 между сборными Украины ат Англии.

Виктору Кашшаи только 44 года. Поэтому он мог продолжить судить футбольные матчи. Однако венгр решил сосредоточиться на карьере в спортивном менеджменте, пишет Федерация футбола Венгрии.

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Чем известен Виктор Кашшаи

Виктор Кашшаи обслуживал матчи с 1990 года. В 2003 году получил звание арбитра ФИФА и возможность обслуживать международные матчи. Обслуживал матчи Олимпиады-2008 в Пекине, работал на финале. Был резервным арбитром на нескольких матчах Евро-2008. Работал на Чемпионате мира 2010 года. Именно он обслуживал финал Лиги чемпионов сезона 2010/11, в котором сыграли "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

За что его ненавидят украинские болельщики

19 июня 2012 года в матче последнего тура группового этапа Евро-2012 в группе D встречались сборные Украины и Англии. Матч проходил в Донецке. Украинской команде нужно было побеждать, чтобы выходить из группы. На 62-й минуте, когда англичане были впереди 1:0, бригада арбитров не засчитала гол Марко Девича. При том, что мяч в воздухе полностью пересек линию ворот, перед тем как его выбил Джон Терри в падении. Ни Виктор Кашшаи, как главный арбитр встречи, ни его помощники (этот матч обслуживала бригада арбитров из пяти человек, в том числе по одному за каждыми из ворот) не увидел там гола. Этот эпизод вызвал значительный скандал. А матч так и закончился минимальной победой сборной Англии.



Джон Терри выбивает мяч уже за линии ворот после удара Девича в матче Украина – Англия. Арбитр Виктор Кашшаи не засчитал в этом эпизоде ​​гол (фото: Трибуна)

За что его ненавидят болельщики "Шахтера"

После матча Евро-2012 Кашшаи не будет пересекаться с украинцами. До ноября 2018 года. Именно тогда его назначили арбитром встречи между "Манчестер Сити" и "Шахтером" в Лиге чемпионов. В этом матче Кашшаи назначил пенальти в ворота "горняков" после того, как Стерлинг споткнулся за газон в чужой штрафной и упал. Все это было еще до введения системы видеоповторов. Удар с отметки реализовал Габриэль Жезус. Сам матч закончился разгромом 6:0.

Видео назначения пенальти в ворота "Шахтера" Виктором Кашшаи