Неонацист и расист: история с Зозулей получила продолжение

После того, как испанский политик Пабло Иглесиас обозвал Романа Зозулю неонацистом и расистом, на защиту игрока стали в его команде и Федерации футбола Украины.

Пабло Иглесиас сделал свое заявление в интервью изданию Marca. Он является политиком левых взглядов и лидером коалиции "Объединенный Подемос".

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Главный тренер "Альбасете" Луис Мигель Рамис заявил, что у Зозули за спиной есть команда и его семья.

Я не могу ничего подтвердить или опровергнуть, я только знаю, что у меня есть выдающийся игрок и неординарный человек. Я не хочу придавать этому большее значение, чем те, которые затронули эту тему.



Он знает, что у него всегда за спиной есть клуб, Ассоциация испанских футболистов (AFE) и партнеры по команде. Его семья и одноклубники знают, на что это похоже. Я не собираюсь больше об этом говорить,

– цитирует Рамиса Masquealba.

На защиту Зозули стал и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Крайне возмущен, что патриот, который искренне любит Украину, Роман Зозуля снова стал мишенью для нападок со стороны левых радикалов Испании. В этот раз отличился депутат местного Конгресса и Европарламента Пабло Иглесиас. Он поддержал действия фанатов Райо Вальекано и их бойкот Романа за его якобы нацистские взгляды.

Как и два года назад, поклонники запрещенной в нашей стране коммунистической идеологии опять обвиняют Романа в том, что он якобы является неонацистом и расистом. Тем, кто знает Зозулю, а я лично знаком с ним уже очень давно, очевидно, что более абсурдной претензии в адрес одного из самых харизматичных украинских игроков и быть не может.



Как и все представители футбольной семьи Украины, я искренне благодарен руководству клуба Альбасете, за который выступает Роман, и испанским СМИ, которые выступили на его защиту. Федерация футбола Украины готова предоставить Зозуле любую, в том числе юридическую помощь, если Роман примет решение защищать свою честь и репутацию в суде. Также в УЕФА и Королевскую испанскую футбольную федерацию будет направлено обращение с просьбой дать оценку выпадам политиков-популистов в адрес украинского футболиста.

Уверен, все поклонники украинского футбола поддержат меня в том, что Патриот Украины Роман Зозуля не должен страдать за свою гражданскую позицию! Тем более, что активная гражданская и социальная позиция Романа – это повод для национальной гордости всех, кто любит нашу прекрасную страну", – написал Павелко.

Не оставил без внимания скандал и мэр Альбасете Мануэль Серрано, который тоже выразил поддержку Роману Зозуле.

Хочу выразить свою поддержку клубу, нашему игроку и фанатам, которые всегда были примером толерантности, примерного поведения и демократии. Пабло Иглесиас, в воскресенье мы собираемся посвятить тебе гол, и Роман Зозуля поможет нам пробиться в Примеру,

– написал мэр Альбасете Мануэль Серрано в своем Twitter.

Todo mi apoyo al @AlbaceteBPSAD, a nuestro jugador, a la plantilla y a toda la afición que siempre da ejemplo de convivencia, tolerancia, comportamiento y democracia. @Pablo_Iglesias_ ‘CAMPEÓN’ el domingo te vamos a dedicar un gol y Román Zozulia el del ascenso del Alba a Primera https://t.co/Ops8DCf4OE — Manuel Serrano (@Selopezmanuel) 11 апреля 2019 г.

К слову, в Испании удивлены, почему Шевченко не вызывает Зозулю в сборную Украины

Скандал вокруг Романа Зозули 1 февраля 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход в новый клуб сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводились его слова о поддержке украинской армии в войне на Донбассе.



Сами же фанаты "Райо" относятся к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов.



Поэтому переход игрока в "Райо" был сорван. Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА, в виде исключения, позволила ему перейти в любой другой клуб, играющий по системе "весна-осень".



Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор. 29-летний футболист в текущем сезоне сыграл 28 матчей за "Альбасете", отметившись 8 голами и 2 результативными передачами. Его команда идет на третьей строчке в Сегунде и имеет шанс на повышение в классе.