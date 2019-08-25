Непобедимый украинский боец одержал победу эффектным приемом: видео

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Ярослав Амосов
Ярослав Амосов

Украинский боец Ярослав Амосов победил американца Дэвида Рикелса на турнире Bellator 225.

Амосов провел успешный удушающий через руку во втором раунде.

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Для украинца это третья победа в Bellator. Он долгое время успешно выступал в российском продвижении Tech-Krep FC, где владел чемпионским титулом. В Bellator Амосов перешел в конце 2018 года и получил две уверенные победы единогласным решением над Джеральдом Харрисом и Эриком Сильвой. Поэтому после победы над Дэвидом Рикелсом украинец продолжает оставаться непобежденным – 22 победы.

Видео победы Амосова

Yaroslav Amosov, now 22-0, becomes the first person to submit The Caveman! "The night of finishes" continues on Paramount Network, and simulcast on DAZN. Live in the on Sky Sports! #Bellator225

Опубліковано Bellator MMA Субота, 24 серпня 2019 р.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт MMA Смешанные единоборства
Источник: 24 канал
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