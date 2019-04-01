Непобедимый украинский боксер одержал 15 победу на проф-ринге в России: видео

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Арнольд Хегай
Арнольд Хегай / Фото из открытых источников

Украинский боксер второго самого легкого веса Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО) победил техническим нокаутом представителя Танзании Хайдари Мчаньо (10-6-4, 4 КО) в российском Владимире.

Хегай имел огромное преимущество по ходу всего поединка, который длился восемь раундов. На девятый раунд Мчаньо выходить отказался, и украинцу была присуждена победа техническим нокаутом.

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Для 27-летнего Хегая эта победа стала 14-й в 15 поединках на профессиональном ринге. Еще в одном бою с его участием была зафиксирована ничья.

К слову, ранее Хегай был тайским боксером и в этом виде спорта становился чемпионом мира, чемпионом Европы, а также многократным чемпионом Украины.

Спорт 24 писал, что в предыдущем поединке Хегай в Филадельфии одержал победу над американцем Хорхе Диасом (19-6-1, 10 КО) единогласным решением судей.

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Теги: Спорт Бокс
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