Непобедимый украинский боксер получил соперника на чемпионский бой

Украинский боксер Владислав Сиренко (12-0, 11 КО), выступающий в супертяжелом весе (свыше 90,2 кг), получил следующего соперника. Им стал итальянец Айван ди Берардино (9-1-1, 6 КО).

Это будет чемпионский бой. На кону будет стоять титул чемпиона EBP (Eurasian Boxing Parlament) в супертяжелом весе. Бой запланирован на 11 октября в немецком Карлсруэ.

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Кроме Сиренко, на вечере бокса выступит еще один украинец Александр Захожий (12-0, 10 КО). Он проведет поединок против экс-претендента на титул чемпиона мира американца Кевина Джонсона (34-14-1, 18 КО). Джонсон оспаривал в 2009 году титул чемпиона WBC, но уступил Виталию Кличко. Также он проводил поединки с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руисом, во всех проиграв.

Стоит добавить. что в случае победы Сиренко, он получит третий чемпионский титул. Сейчас он владеет званиями чемпиона по версии WBF International в тяжелом весе. Также он завоевал титул интернационального чемпиона Германии по версии BDB в тяжелом весе.

Спорт24 писал, что в предыдущем бою Владислав Сиренко победил россиянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО) в рамках вечера бокса в ЮАР. Украинец прессинговал своего соперника весь бой и после серии ударов в седьмом раунде рефери был вынужден остановить поединок. В свою очередь, Александр Захожий одержал уверенную победу в рамках вечера бокса в Киеве. Украинец встречался в ринге с 30-летним боснийцем Срданом Говедарицей (7-8, 6 КО) и нокаутировал его.