Непобедимый украинский боксер Сиренко попал в топ-50 рейтинга BoxRec, Усик – 4-й

Авторитетный BoxRec обновил свой список лучших боксеров. Среди сотни лучших бойцов – четверо украинцев.

Сиренко попал на 49 место в списке лучших боксеров тяжелого веса. При этом украинец поднялся сразу на 48 мест вверх.

Стоит отметить, что на профессиональном ринге Владислав Сиренко провел 13 боев, все выиграл. 12 поединков он закончил досрочно нокаутом соперника. Сейчас он помогает Усику в подготовке к следующему бою.

Зато опустился, но только на одну позицию, Александр Усик. Он теперь лишь четвертый в рейтинге. Возглавляет его Тайсон Фьюри. Далее идут Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Соперник Усика Дерек Чисора – на девятом месте.

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Что касается других украинцев в тяжелом весе, то Андрей Руденко на 90-м месте, а Александр Захожий – на 94-м.

Рейтинг BoxRec составляется на основе статистического анализа выступлений боксеров.

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