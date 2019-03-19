Непобедимый украинский боксер сможет испытать на прочность Джошуа

Обладатель пояса WBF в супертяжелом весе украинец Владислав Сиренко может стать спарринг-партнером чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Тренер украинца Джеймс Али Башир работает над тем, чтобы Сиренко отправился в лагерь Джошуа и помог британцу в подготовке к поединку против американца Джаррела Миллера.

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На данный момент Сиренко тренируется в Киеве и готовится к бою против аргентинца Леандро Даниэля Робутти, в котором 27 апреля в Карслруэ поборется за титул Интернационального чемпиона Германии.

Отметим, что бой Энтони Джошуа – Джаррелл Миллер состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли", в Лондоне.

Кто такой Владисав Сиренко?

24-летний украинский боксер, проживающий в Германии. На профессиональном ринге провел 10 боев – все выиграл (9 нокаутом). Серебряный призер молодежного чемпионата Европы (2013), победитель Кубка Украины среди молодежи (2013), бронзовый призер чемпионата Украины (2014) в любителях. Среди профессионалов чемпион по версии WBF International (2018) в тяжелом весе.

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