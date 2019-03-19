Непобедимый украинский боксер сможет испытать на прочность Джошуа

17 Читати новину українською
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа / twitter.com/BBCSport

Обладатель пояса WBF в супертяжелом весе украинец Владислав Сиренко может стать спарринг-партнером чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Тренер украинца Джеймс Али Башир работает над тем, чтобы Сиренко отправился в лагерь Джошуа и помог британцу в подготовке к поединку против американца Джаррела Миллера.

Читайте также: Мы долго ждали, пока Усик примет решение, – команда россиянина о бое с Александром

На данный момент Сиренко тренируется в Киеве и готовится к бою против аргентинца Леандро Даниэля Робутти, в котором 27 апреля в Карслруэ поборется за титул Интернационального чемпиона Германии.

Отметим, что бой Энтони Джошуа – Джаррелл Миллер состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли", в Лондоне.

Кто такой Владисав Сиренко?
24-летний украинский боксер, проживающий в Германии. На профессиональном ринге провел 10 боев – все выиграл (9 нокаутом). Серебряный призер молодежного чемпионата Европы (2013), победитель Кубка Украины среди молодежи (2013), бронзовый призер чемпионата Украины (2014) в любителях. Среди профессионалов чемпион по версии WBF International (2018) в тяжелом весе.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
сегодня
2957
Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Канаде хоккеист грубым ударом отправил судью в нокдаун: сногсшибательное видео
сегодня 10:57 В Канаде хоккеист грубым ударом отправил судью в нокдаун: сногсшибательное видео
50
Шевченко о натурализации Мораеса, игре с Португалией и вызове Ракицкого
18 марта 21:15 Шевченко о натурализации Мораеса, игре с Португалией и вызове Ракицкого
267
Два миллиарда гривен за три боя Кличко: DAZN улучшила предложение украинцу
18 марта 20:00 Два миллиарда гривен за три боя Кличко: DAZN улучшила предложение украинцу
182
Календарь матчей второй части УПЛ: когда сыграют "Динамо" и "Шахтер"
18 марта 19:19 Календарь матчей второй части УПЛ: когда сыграют "Динамо" и "Шахтер"
389
Продажа игрока "Шахтера" не дала гривне обвалиться "за 40", – Максим Нефедов
18 марта 18:09 Продажа игрока "Шахтера" не дала гривне обвалиться "за 40", – Максим Нефедов
225
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук