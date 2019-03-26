Непобедимый Беринчик узнал имя соперника на титульный бой

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Денис Беринчик
Денис Беринчик / Фото из открытых источников

Следующим соперником украинского легкоатлета Дениса Беринчика (10-0, 7 КО) станет японский боксер Нихито Аракава (32-6-2, 18 КО).

Об этом сообщил помоутер Александр Красюк на своей странице в Instagram.

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20 апреля в Киевском дворце спорта!!!! Денис Беринчик @berinchyk (Украина, №11 WBO) - Нихито Аракава @arakawa.nihito (Япония, №7 WBO) Бой за титул WBO International в весе 61 кг. @worldboxingorg Главный бой андеркарда - Дмитрий Митрофанов @mitrofanow Билеты от 100 грн в кассах Дворца спорта и на karabas.com Прямая трансляция на ТК Интер и Fightingvision.com April 20th, Kyiv Palace of Sports Denis Berinchyk @berinchyk (Ukraine, WBO #11) vs Nihito Arakawa @arakawa.nihito (Japan, WBO #7) for the WBO International Lightweight title Main undercard bout - Dmytro Mitrofanov @mitrofanow Tickets start at 100 UAH on karabas.com Live on Inter TV and Fightingvision.com @k2promotionsukraine @fightingvision @klimasmanagement

Публикация от Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk)

Бой Дениса Беринчика с Нихито Аракавой состоится 20 апреля в киевском Дворце спорта.

Беринчик занимает 11 строчку в рейтинге WBO, а японец Аракава в этом же рейтинге находится на 4 позиции выше.

Спорт 24 писал, что Денис Беринчик славится своими необычными выходами на боксерские поединки. На каждый такой выход украинец продумывает специальный образ.

На бой против японца Беринчик уже придумал образ. Но предлагает угадать его своим болельщикам. Уже есть первые варианты, среди них: космонавт, врач, безумец, клоун, герой сериала "Игра престолов" и другие.

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Теги: Спорт Денис Беринчик Бокс
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