Непобедимый Беринчик узнал имя соперника на титульный бой

Следующим соперником украинского легкоатлета Дениса Беринчика (10-0, 7 КО) станет японский боксер Нихито Аракава (32-6-2, 18 КО).

Об этом сообщил помоутер Александр Красюк на своей странице в Instagram.

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Бой Дениса Беринчика с Нихито Аракавой состоится 20 апреля в киевском Дворце спорта.

Беринчик занимает 11 строчку в рейтинге WBO, а японец Аракава в этом же рейтинге находится на 4 позиции выше.

Спорт 24 писал, что Денис Беринчик славится своими необычными выходами на боксерские поединки. На каждый такой выход украинец продумывает специальный образ.

На бой против японца Беринчик уже придумал образ. Но предлагает угадать его своим болельщикам. Уже есть первые варианты, среди них: космонавт, врач, безумец, клоун, герой сериала "Игра престолов" и другие.

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