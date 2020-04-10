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Несколько раз просил футболку у Роналду: игрок сборной Украины рассказал о своей коллекции

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Александр Караваев / ФК "Динамо"

Футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев имеет собственную коллекцию футболок и есть в ней наиболее памятные экспонаты.

Об этом сам игрок рассказал в прямом эфире на YouTube-канале УАФ.

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В моей коллекции самые памятные футболки были от Иммобиле, когда мы играли с Италией. Есть футболка Уэйна Руни, которую он лично подписал. Для меня было приятно поменяться с Робином ван Перси, когда я играл за "Фенербахче". Он выразил слова поддержки, мне было приятно услышать такое от легенды футбола. Он общался со мной на равных, что меня поразило.

В недавнем матче отбора Евро-2020 против сборной Португалии часто пересекался на фланге с Криштиану Роналду, просил футболку несколько раз. В обоих матчах наша сборная его команду огорчила, поэтому, возможно, ему не хотелось меняться футболкой,
– сказал Караваев.

Недавно бразильский футбольный болельщик Марсел Ферри, который известен тем, что коллекционирует игровую форму Андрея Шевченко, похвастался коллекцией своих футболок.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Криштиану Роналду Футбол Спорт
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