Несколько раз просил футболку у Роналду: игрок сборной Украины рассказал о своей коллекции

Футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев имеет собственную коллекцию футболок и есть в ней наиболее памятные экспонаты.

Об этом сам игрок рассказал в прямом эфире на YouTube-канале УАФ.

Читайте также Голкипер сборной Украины подумывает над завершением карьеры

В моей коллекции самые памятные футболки были от Иммобиле, когда мы играли с Италией. Есть футболка Уэйна Руни, которую он лично подписал. Для меня было приятно поменяться с Робином ван Перси, когда я играл за "Фенербахче". Он выразил слова поддержки, мне было приятно услышать такое от легенды футбола. Он общался со мной на равных, что меня поразило.

В недавнем матче отбора Евро-2020 против сборной Португалии часто пересекался на фланге с Криштиану Роналду, просил футболку несколько раз. В обоих матчах наша сборная его команду огорчила, поэтому, возможно, ему не хотелось меняться футболкой,

– сказал Караваев.

Недавно бразильский футбольный болельщик Марсел Ферри, который известен тем, что коллекционирует игровую форму Андрея Шевченко, похвастался коллекцией своих футболок.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram