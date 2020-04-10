Несколько раз просил футболку у Роналду: игрок сборной Украины рассказал о своей коллекции
Футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев имеет собственную коллекцию футболок и есть в ней наиболее памятные экспонаты.
Об этом сам игрок рассказал в прямом эфире на YouTube-канале УАФ.
Читайте также Голкипер сборной Украины подумывает над завершением карьеры
В моей коллекции самые памятные футболки были от Иммобиле, когда мы играли с Италией. Есть футболка Уэйна Руни, которую он лично подписал. Для меня было приятно поменяться с Робином ван Перси, когда я играл за "Фенербахче". Он выразил слова поддержки, мне было приятно услышать такое от легенды футбола. Он общался со мной на равных, что меня поразило.
В недавнем матче отбора Евро-2020 против сборной Португалии часто пересекался на фланге с Криштиану Роналду, просил футболку несколько раз. В обоих матчах наша сборная его команду огорчила, поэтому, возможно, ему не хотелось меняться футболкой,
– сказал Караваев.
Недавно бразильский футбольный болельщик Марсел Ферри, который известен тем, что коллекционирует игровую форму Андрея Шевченко, похвастался коллекцией своих футболок.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Читайте также
-
Итальянский топ-клуб нацелился на двух юных игроков "Динамо", но есть конкурентысегодня , 18:49
-
"Динамо" хотело продать форварда сборной Украины в Россию за 5 миллионов евросегодня , 15:04
-
Из президентов мне нравится Лукашенко, с яйцами мужик, – Усиксегодня , 17:16
-
Английские СМИ призвали "Вест Хэм" сохранить Ярмоленкосегодня , 13:09
-
Голкипер сборной Украины размышляет над завершением карьерысегодня , 19:15
-
Соблазнительная Бех-Романчук поделилась эффективными тренировками ягодиц: видеосегодня , 15:32