Невероятная Экхофф оформила золотой хет-трик в Анси, Пидгрушная только 19-ая

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла последнюю гонку в 2019 году. На третьем этапе Кубка мира в Анси Тирил уверенно выиграла масс-старт.

Ход борьбы

После двух огневых рубежей лидерство в гонке неожиданно захватила Кайса Макяряйнен, которая отстрелялась чисто. На пятки финке наступала норвежка Тирил Экхофф, которая в Анси до масс-старта выиграла две гонки. Обе скандинавки нарастили отрыв перед соперницами до 43 секунд.

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После первой стойки Экхофф отклеилась от Макяряйнен, которая пошла на два штрафных круга. После третьей стрельбы Кайса вышла второй, но отрыв от Экхофф уже составлял более минуты.

На последней стрельбе Тирил заработала штрафной круг, но никто не смог догнать норвежку. В Анси Тирил выиграла все три гонки.

Борьбу за второе место вели итальянка Доротея Вирер и шведка Линн Перссон. Обе чисто отработали на последней стрельбе и воспользовались ошибками Макяряйнен и Дениз Херрманн.

Второе место вырвала более опытная Вирер. Перссон финишировала третьей и впервые попала на подиум. Четвертой стала Макяряйнен.

Как выступили украинки?

Елена Пидгрушная удачно преодолела первую стрельбу, однако допустила один промах на второй лежке. Это отбросило Елену на девятнадцатое место и отставание от Экхофф после второй лежки составляло более минуты.

На двух следующих огневых рубежах Пидгрушная не закрыла по одной мишени и потеряла шансы побороться за высокие места. Лидер сборной Украины финишировала 19-й.

В масс-старте Украину также представляла Дария Блашко. На четырех огневых рубежах Блашка не закрыла только одну мишень и финишировала 29-й.