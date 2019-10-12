Невероятное выступление Верняева на чемпионате мира и историческая медаль: видео

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Олег Верняев
Олег Верняев / by Francois Nel/Getty Image

Титулованный украинский гимнаст Олег Верняев вновь переписал историю спортивной гимнастики Украины. Олег стал первым украинцем, который поднялся на пьедестал в абсолютном первенстве на чемпионатах мира.

В пятницу, 11-го октября, в немецком Штутгарте Олег завоевал бронзу чемпионата мира в многоборье.

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Верняев стал первым в упражнениях на параллельных брусьях и третьим в опорном прыжке. Набрав в шести дисциплинах итоговый балл 86,973, Олег завоевал бронзовую награду.

Видеообзор соревнований в мужском многоборье от FIG

Відео церемонії нагородження

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Спортивная гимнастика Олег Верняев
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