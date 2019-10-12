Невероятное выступление Верняева на чемпионате мира и историческая медаль: видео
Титулованный украинский гимнаст Олег Верняев вновь переписал историю спортивной гимнастики Украины. Олег стал первым украинцем, который поднялся на пьедестал в абсолютном первенстве на чемпионатах мира.
В пятницу, 11-го октября, в немецком Штутгарте Олег завоевал бронзу чемпионата мира в многоборье.
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Верняев стал первым в упражнениях на параллельных брусьях и третьим в опорном прыжке. Набрав в шести дисциплинах итоговый балл 86,973, Олег завоевал бронзовую награду.
Видеообзор соревнований в мужском многоборье от FIG
Відео церемонії нагородження
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