Невероятные эмоции игроков "Тоттенхэма" в раздевалке после выхода в финал Лиги чемпионов: видео

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" в гостях обыграл "Аякс" со счетом 3: 2. Победный гол "шпоры" забили на последних секундах матча.

"Тоттенхэм" безудержными песнями и танцами в раздевалке отпраздновал первый в истории клуба выход в финал Лиги чемпионов.

Видеообзор матча: "Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в полуфинале Лиги чемпионов благодаря хет-трику Лукаса

К слову, лондонцы стали пятым английским клубом, которому удалось пробиться в финал турнира, после "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

В финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды – "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Это впервые с 2008 года два английских клуба разыграют главный клубный трофей Старой Европы.

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