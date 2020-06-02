WTA опубликовала список из десяти лучших матчей на Ролан Гаррос в рамках четвертого круга. Поединок с участием украинской теннисистки Элины Свитолиной вошел в список.

WTA назвала лучшие матчи на кортах парижского турнира за последний 21 год. Об этом сообщает 24 канал.

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В рейтинг попал поединок украинской теннисистки Элины Свитолиной против Петры Мартич в 2017 году. Украинка победила по итогу трех сетов.

Лучшие матчи четвертого круга Ролан Гаррос

Штеффи Граф – Анна Курникова – 1999 год, 6:3, 7:6

Надежда Петрова – Дженнифер Каприати – 2003 год, 6:3, 4:6, 6:3

Анастасия Мыскина – Светлана Кузнецова – 2004 год, 1:6, 6:4, 8:6

Линдсей Дэвенпорт – Ким Клийстерс – 2005 год, 1:6, 7:5, 6:3

Динара Сафина – Мария Шарапова – 2008 год, 6:7, 7:6, 6:2

Саманта Стосур – Жюстин Энен – 2010 год, 2:6, 6:1, 6:4

Ли На – Петра Квитова – 2011 год, 2:6, 6:1, 6:3

Серена Уильямс – Слоун Стивенс-2015 год, 1:6, 7:5, 6:3

Элина Свитолина – Петра Мартич – 2017 год, 4:6, 6:3, 7:5

Каролин Возняцки – Светлана Кузнецова – 2017 год, 6:1, 4:6, 6:2

Смотрите обзор матча Свитолина – Мартич

В четвертьфинале Свитолина в не менее драматичной игре проиграла Симоне Халеп по итогам трех сетов – 6:3, 6:7, 0:6.

До сих пор выход в четвертьфинал остается лучшим результатом Свитолиной на кортах Ролан Гарроса.

В этом году Ролан Гаррос перенесен на осень из-за пандемии COVID-19.