Невероятный матч Свитолиной признан одним из лучших в истории Ролан Гаррос: видео
WTA опубликовала список из десяти лучших матчей на Ролан Гаррос в рамках четвертого круга. Поединок с участием украинской теннисистки Элины Свитолиной вошел в список.
WTA назвала лучшие матчи на кортах парижского турнира за последний 21 год. Об этом сообщает 24 канал.
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В рейтинг попал поединок украинской теннисистки Элины Свитолиной против Петры Мартич в 2017 году. Украинка победила по итогу трех сетов.
Лучшие матчи четвертого круга Ролан Гаррос
- Штеффи Граф – Анна Курникова – 1999 год, 6:3, 7:6
- Надежда Петрова – Дженнифер Каприати – 2003 год, 6:3, 4:6, 6:3
- Анастасия Мыскина – Светлана Кузнецова – 2004 год, 1:6, 6:4, 8:6
- Линдсей Дэвенпорт – Ким Клийстерс – 2005 год, 1:6, 7:5, 6:3
- Динара Сафина – Мария Шарапова – 2008 год, 6:7, 7:6, 6:2
- Саманта Стосур – Жюстин Энен – 2010 год, 2:6, 6:1, 6:4
- Ли На – Петра Квитова – 2011 год, 2:6, 6:1, 6:3
- Серена Уильямс – Слоун Стивенс-2015 год, 1:6, 7:5, 6:3
- Элина Свитолина – Петра Мартич – 2017 год, 4:6, 6:3, 7:5
- Каролин Возняцки – Светлана Кузнецова – 2017 год, 6:1, 4:6, 6:2
Смотрите обзор матча Свитолина – Мартич
В четвертьфинале Свитолина в не менее драматичной игре проиграла Симоне Халеп по итогам трех сетов – 6:3, 6:7, 0:6.
До сих пор выход в четвертьфинал остается лучшим результатом Свитолиной на кортах Ролан Гарроса.
В этом году Ролан Гаррос перенесен на осень из-за пандемии COVID-19.