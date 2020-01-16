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Невероятный бросок с сиреной со своей половины украинца попал в топ-10 моментов НБА: видео

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Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл матч регулярного чемпионата НБА за "Детройт", на выезде его команда противостояла "Бостону",

Несмотря на то, что Михайлюк начал матч на скамейке запасных, он набрал 21 очко и стал одним из лучших игроков матча.

В конце третьей четверти Михайлюку удался баззер-биттер. Так в баскетболе называют точный бросок, который делает игрок вместе с сиреной. Наиболее ценятся баззер-биттеры, когда они в конце матча приносят победу команде, или хотя бы переводят игру в овертайм.

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Хотя бросок Михайлюка и не стал переломным в игре, но все же "Детройт" сумел на выезде обыграть вторую команду Восточной конференции. А такой эпизод не прошел мимо внимания в НБА, и они разместили его на восьмом месте в топ-10 моментов игрового дня.

Видео топ-10 моментов игрового дня в НБА

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
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