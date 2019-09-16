Невероятный Ибрагимович оформил хет-трик и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси": видео

Форвард американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил три гола в матче чемпионата МЛС с "Спортинг Канзас Сити".

37-летний швед сделал второй хет-трик в текущем турнире, на его счету также 6 дублей. Команда Златана разбила соперника с экзотическим счетом 7: 2.

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Лос-Анджелес Гэлакси – Спортинг Канзас Сити видеообзор матча

Всего в 25 матчах сезона Ибрагимович забил 26 голов и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси", опередив Карлоса Руиса (24 мяча в 2002 году).

В гонке бомбардиров сезона Ибрагимович занимает второе место, уступая полузащитнику "Лос-Анджелеса" Карлосу Веле (28 голов).

В то же время дела команды Златана идут не лучшим образом. "Лос-Анджелес Гэлакси" после 30 туров занимает только 5 строчку.