Невероятный Ибрагимович оформил хет-трик и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси": видео

20 Читати новину українською
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович / twitter.com/LAGalaxy_Es

Форвард американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил три гола в матче чемпионата МЛС с "Спортинг Канзас Сити".

37-летний швед сделал второй хет-трик в текущем турнире, на его счету также 6 дублей. Команда Златана разбила соперника с экзотическим счетом 7: 2.

Читайте также: Ибрагимовичу установят памятник в его родном городе

Лос-Анджелес Гэлакси – Спортинг Канзас Сити видеообзор матча

Всего в 25 матчах сезона Ибрагимович забил 26 голов и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси", опередив Карлоса Руиса (24 мяча в 2002 году).

В гонке бомбардиров сезона Ибрагимович занимает второе место, уступая полузащитнику "Лос-Анджелеса" Карлосу Веле (28 голов).

В то же время дела команды Златана идут не лучшим образом. "Лос-Анджелес Гэлакси" после 30 туров занимает только 5 строчку.

blog_ava
7 полезных сервисов в Viber
сегодня
1536
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Невероятный Ибрагимович оформил хет-трик и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси": видео
сегодня 11:32 Невероятный Ибрагимович оформил хет-трик и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси": видео
20
Роман Яремчук снова забил за "Гент": видео
15 сентября 21:49 Роман Яремчук снова забил за "Гент": видео
80
Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео
15 сентября 15:57 Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео
50
О полезном питании: фильмы, которые стоят просмотра
14 сентября 23:05 О полезном питании: фильмы, которые стоят просмотра
169
"Карпаты" одержали волевую победу над "Ворсклой" в дебютном матче Санжара: видео
14 сентября 19:31 "Карпаты" одержали волевую победу над "Ворсклой" в дебютном матче Санжара: видео
90
Новости
Больше новостей
Залиште відгук