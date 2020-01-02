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Невероятный сейв Лунина попал в топ-10 чемпионата Испании

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Андрей Лунин / ФК "Реал"

Спасение украинского вратаря Андрея Лунина попал в десятку лучших в чемпионате Испании в 2019 году по версии Ла Лиги.

В марте 2019-го Лунин сыграл лишь один официальный матч за свой бывший клуб "Леганес" в чемпионате Испании.

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Именно в матче с "Атлетико" Андрей Лунин сделал невероятный сейв, который был признан лучшим в чемпионате Испании в марте.

Украинец достал мяч из верхнего угла ворот после мощного удара Тома Лемара со штрафного. Сам матч закончился минимальной победой "Атлетико".

Спасение ворот от Лунина в составе "Леганеса" оказался на 7-м месте по версии Ла Лиги.

Где сейчас играет Лунин?
Вратарь на правах аренды выступает за "Вальядолид". Права на игрока принадлежат "Реалу". В этом сезоне он провел за новую команду 1 матч в Кубке Испании.

Лучшим сейвом 2019 года стало невероятное спасение вратаря "Уэски" Роберто Сантамарии. Свое спасение голкипер совершил в матче против "Жироны".

Видео топ-10 сейвов 2019 года по версии Ла Лиги

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Лунин
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